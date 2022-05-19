Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

19.05.2022 15:30

Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya'dan Manavgat'a giden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya'dan Manavgat'a giden 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Talihsiz genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Alanya ilçesi Türkler mahallesi D 400 karayolu üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Diyar Çiçek (18), direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in acı haberi alan ailesi ise olay yerine gelerek ağıtlar yaktı.

Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkıp refüje çarpan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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