Son Dakika Haberleri: Refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü

51 dakika önce

Niğde'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, refüje çarparak alev aldı.

Niğde'de direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, refüje çarparak alev aldı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yanarak can verirken, yoldan geçen vatandaşlardın araçtan çıkardığı 1 yolcu da hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Niğde Fertek Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Fertek Mahalle istikametinden Niğde Merkez istikametine seyir halinde olan 34 CBM 337 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken kazayı gören vatandaşlar yanan otomobil içerisinden bir kişiyi çıkardı. Alevlerin sardığı otomobil de bir kişinin daha olduğu ve yanarak öldüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içerisinde söndürdü. Hayatını kaybeden iki kişi kimliğinin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.
(İHA)
Refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:06:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]