Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı

22.03.2022 17:16
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak savruldu.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak savruldu. Feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Sanayi alt geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen M.T. idaresindeki 44 ADJ 870 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç refüj üzerindeki demir korkuluklar ile ağaçları yerinden söktü. Feci kazada araç sürücüsüyle birlikte G.D. ve S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan araç sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı

YORUMLAR
500
Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Elazığ'da 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Otomobil, Tragger, Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:23 Ayşegül Aktürk, saplantılı aşığı tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:34:20. #1.11#
SON DAKİKA: Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement