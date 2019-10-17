Son Dakika Haberleri: Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı, System.String[]

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Alikurt Mahallesi Başçeşme mevkisinde meydana geldi. Hasan Akkoç, yönetimindeki 32 PL 392 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan araç devrilirken, sürücü Akkoç ile birlikte Habibe Akkoç, Gökhan Akkoç ve Sultan Akkoç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Jandarma, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:58:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Refüje çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]