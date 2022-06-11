Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

11.06.2022 11:22
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla attığı kazada sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi Side Bulvarı'nda Çevreyolu istikametinden Celal Bayar Bulvarı yönüne giden İbrahim A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Sürüklenen araç yolun ortasında yan durdu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kaza anı yol kenarında bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde bulunan müşteriler kazanın ardından yardıma koştu. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Refüje çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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