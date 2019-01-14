Son Dakika Haberleri: Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı : 2 Yaralı

Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı : 2 Yaralı

34 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobil takla attı.

Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı : 2 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Malkara- Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil taklalar atarken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Keşan, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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