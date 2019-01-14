Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüje çarpan otomobil çok sayıda takla attı.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüje çarpan otomobil çok sayıda takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Orta refüje çarpan otomobil taklalar attı. Araçta yaralanan 2 kişi, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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