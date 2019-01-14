Son Dakika Haberleri: Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

7 dakika önce

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüje çarpan otomobil çok sayıda takla attı.

Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüje çarpan otomobil çok sayıda takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Orta refüje çarpan otomobil taklalar attı. Araçta yaralanan 2 kişi, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

Keşan, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık, Suçüstü Yakalandı Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:07:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]