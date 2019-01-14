Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
7 dakika önce
Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüje çarpan otomobil çok sayıda takla attı.
Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orta refüje çarpan otomobil çok sayıda takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Orta refüje çarpan otomobil taklalar attı. Araçta yaralanan 2 kişi, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:00 Kaynak: İHA
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