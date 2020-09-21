Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu - Son Dakika

Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu

Elazığ'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu.

Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu, System.String[]

Elazığ'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralı kurtuldu.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 27 F 5810 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Otomobil, Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 00:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Refüje çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu - Son Dakika

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