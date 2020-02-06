Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kontrolden çıkıp orta refüje çarpan otomobildeki Murat Işık (71) öldü, sürücü Seyfi Işık ise yaralandı.

Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kontrolden çıkıp orta refüje çarpan otomobildeki Murat Işık (71) öldü, sürücü Seyfi Işık ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Fethiye- Muğla yolu Kargı mevkisinde meydana geldi. Seyfi Işık yönetimindeki 48 E 7227 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil orta refüje çarparak devrildi. Kazada araçta bulunan Murat Işık olay yerinde yaşamını kaybetti. Yaralanan sürücü Seyfi Işık ise, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Murat Işık'ın, AK Parti Dalaman İlçe Başkanlığı'nın kurucu başkanı olduğu kaydedildi. Işık'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Murat Işık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi
Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü Söylenti linçle bitti! Çocuk kaçırdığı iddia edilen çiftçi, köylüler tarafından öldürüldü Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:28:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Refüje çarpan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]