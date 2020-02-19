Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada - Son Dakika
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Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada

6 saat önce

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil alev aldı.

Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada, System.String[]
GİRESUN'un Bulancak ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil alev aldı. Otomobilden çıkmayı başaran sürücü yaralandı. Kaza anı mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. K.S. yönetimindeki 61 KK 328 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmı alev aldı. Otomobilden çıkmayı başaran sürücü K.S. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.


- Bulancak
Bulancak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
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