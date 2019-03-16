Son Dakika Haberleri: Refüje Çarpan Otomobilin Şoförü Araçtan Böyle Fırladı

Refüje Çarpan Otomobilin Şoförü Araçtan Böyle Fırladı

30 dakika önce

Refüje çarpan otomobilin şoförü araçtan böyle fırladı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi Yaralanan sürücüye ilk müdahale yoldan geçen araç sürücüleri tarafından yapıldıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan sürücü araçtan fırlayıp...

Refüje çarpan otomobilin şoförü araçtan böyle fırladı
Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi
Yaralanan sürücüye ilk müdahale yoldan geçen araç sürücüleri tarafından yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan sürücü araçtan fırlayıp yola savruldu. Sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Araçtan fırlayan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen araç sürücüleri yaptı.
Kaza Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Ç.'nin kullandığı 07 LFK 52 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle ıslanan yolda kontrolden çıkıp kaymaya başladı. Otomobil refüje çıkıp ağaca çarptıktan sonra durabildi. Otomobilin ağaca çarptığı anda emniyet kemeri takılı olmayan sürücü, araçtan fırlayıp yola savruldu. Yaralanan Ahmet Ç.'ye ilk müdahale yoldan geçen ve kazayı görüp duran vatandaşlar tarafından yapıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ahmet Ç.'in tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Diğer taraftan kazanın meydana geldiği yerde evi bulunan vatandaşlar, meydana gelen kazalar yüzünden korku içerisinde olduklarını, çocuklarının okuldan servis ile eve gelişi sırasında da aynı tehlikelerin yaşandığını belirterek, yola acilen hız kes ve kalıcı önlem alınmasını istediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:58 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, Araç, 3. Sayfa
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