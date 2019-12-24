Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Yıldız (73), yaralandı.

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Yıldız (73), yaralandı.

Kaza, Malkara ilçesi Hayrabolu Caddesi üzerindeki Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Yıldız yönetimindeki 06 YD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Yıldız yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Yıldız, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Hüseyin Yıldız, Malkara ilçesi, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
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