Son Dakika Haberleri: Refüje çarpan pikap takla attı sürücü yaralandı
Son Dakika Güncel Refüje çarpan pikap takla attı sürücü yaralandı

Refüje çarpan pikap takla attı sürücü yaralandı

6 saat önce

ANKARA'da, refüjdeki beton bariyere çarpan pikap, 2 ağacı devirerek yolun karşısına takla attı.

ANKARA'da, refüjdeki beton bariyere çarpan pikap, 2 ağacı devirerek yolun karşısına takla attı. Kazada, devrilen aracın içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çankaya Anadolu Bulvarı'nda CHP Genel Merkezi'nin yaklaşık 100 metre ilerisinde meydana geldi. Yenimahalle yönünde ilerleyen Necmi Tıraş hakimiyetindeki 06 TRS 01 plakalı pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan pikap, refüjde bulunan 2 ağacı devirerek yolun karşı şeridine uçup yan devrildi. Kazada aracın içerisinde sıkışan sürücü Necmi Tıraş, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, pikabın ön camını keserek Tıraş'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, polis ekipleri de Çukurambar yönünde 2 şeridi araç geçişine kapanan yolda güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen pikabın çekiciyle yoldan kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.

Refüje çarpan pikap takla attı sürücü yaralandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Çankaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:02 Kaynak: DHA
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