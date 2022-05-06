Refüje çarpan tır yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Refüje çarpan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

06.05.2022 11:35
Refüje çarpan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde refüje çarparak yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde refüje çarparak yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Zincirlikuyu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi I. idaresindeki 55 ADJ 025 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çekerek yoldan çıktı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi I., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Caddede yürürken fenalaşan 14 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştü Caddede yürürken fenalaşan 14 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştü Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kastamonu'da kalp krizi geçiren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Düğünden dönen vatandaşların bulunduğu araç alevlere teslim oldu Düğünden dönen vatandaşların bulunduğu araç alevlere teslim oldu

D-100 Karayolu, Zincirlikuyu, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Refüje çarpan tır yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: Refüje çarpan tır yoldan çıktı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement