Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hacı Y. (22) idaresindeki 46 ACA 223 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Batı Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savurulan araçta, sürücü ile Hanifi G. (21) ve Mücahit Ö. (23) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ

Barbaros Mahallesi, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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