Refüje çarparak takla atan otomobilden yola savrulan genç öldü - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı refüje çarparak takla atan otomobilin içerisinden yola savrulan genç olay yerinde yaşamını yitirirken bir kişide hafif şekilde yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Kemalpaşa Caddesi Ambarlar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 ANL 528 plakalı otomobil, Kemalpaşa istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı refüje çarparak takla attı. Takla atan aracın içerisinde bulunan Salih Yılmaz (23) yola savrulurken, araç içerisindeki Samet P'de (22) hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansa alınan yaralı Polat ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, Yılmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobili kimin kullandığı ise Polat'ın ifadesinin ardından netlik kazanacak.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR