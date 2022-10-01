REFÜJE ÇARPIP DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ADANA'da virajı alamayarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Kutsal Burak Avcıoğlu (21), öldü.
Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Can Özşahinoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kutsal Burak Avcıoğlu, yönetimindeki 33 AFY 042 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak refüje çarpıp, devrildi. Sürücü yol kenarına savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Avcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde inceleme yapan polis, motosiklet kaskını cesedin yaklaşık 30 metre uzağında kırık halde buldu. Avcıoğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görünkü Dökümü
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Kaza yeri
Ambulans ve üzeri örtülü ceset
Motosiklet
Yerdeki kırık kask
Trafik polisinin kaza yerindeki çalışması
Kaza yerindeki polis ve polis araçları
Genel ve detay görüntüler
Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
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