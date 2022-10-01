REFÜJE ÇARPIP DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

REFÜJE ÇARPIP DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

01.10.2022 03:58

ADANA'da virajı alamayarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Kutsal Burak Avcıoğlu (21), öldü.

ADANA'da virajı alamayarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Kutsal Burak Avcıoğlu (21), öldü.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Can Özşahinoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kutsal Burak Avcıoğlu, yönetimindeki 33 AFY 042 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak refüje çarpıp, devrildi. Sürücü yol kenarına savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Avcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde inceleme yapan polis, motosiklet kaskını cesedin yaklaşık 30 metre uzağında kırık halde buldu. Avcıoğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görünkü Dökümü

-----------------------------

Kaza yeri

Ambulans ve üzeri örtülü ceset

Motosiklet

Yerdeki kırık kask

Trafik polisinin kaza yerindeki çalışması

Kaza yerindeki polis ve polis araçları

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber! DEAŞ'IN SÖZDE 'SAVAŞÇI' MİLİTANI TUTUKLANDI Son dakika haber! DEAŞ'IN SÖZDE 'SAVAŞÇI' MİLİTANI TUTUKLANDI Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı Adana'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Kaynak: DHA

Motosiklet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel REFÜJE ÇARPIP DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:03 Silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
09:34 Otomobil fiyatına alıcı buluyorlar! Kangal köpekleri, 750 bin liraya satılıyor
09:13 Putin'in ilhak kararı sonrası gram altın fiyatlarında düşüş! 987,78 liradan güne başladı
09:14 Bugün açılacak TBMM'de EYT dahil birçok düzenleme masaya yatırılacak
08:52 İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki asistanıyla aşk yaşadığı iddialarına kesin bir dille yalanlama: Sevgilisi değil, yemek yemesine yardımcı oluyor
08:40 Ukrayna'nın hızlandırılmış NATO üyeliği başvurusuna ABD'den ret: En önemli yardımın sahaya destek olduğu görüşündeyiz
08:14 Oyuncu Hande Doğandemir'den cesur pozlar! Yorgana sarılarak denize girdi
07:46 Yeni şarkısı sızdırılan Aleyna Tilki'den sitem: Bu bir tuzak, düşmanlarım var
01:02 3 aylık tatilin ardından mesaiye başlayacak TBMM'de gündem sosyal medya düzenlemesi
01:02 4 bölgeyi ilhak kararı alan Putin'e dünya ülkelerinden kınama mesajı yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 10:37:08. #1.11#
SON DAKİKA: REFÜJE ÇARPIP DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement