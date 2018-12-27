Son Dakika Haberleri: Refüje Çarpıp Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kayboldu

Refüje Çarpıp Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kayboldu

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü araçtan çıkıp kayıplara karıştı.

Refüje Çarpıp Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kayboldu, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü araçtan çıkıp kayıplara karıştı.

Besni ilçe merkezi Atatürk Caddesi Eski Devlet Hastanesi civarında sürücüsünün adı öğrenilemeyen 02 DF 406 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra ters döndü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilden çıkıp giden sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:22 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Adıyaman, Besni, Güncel
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