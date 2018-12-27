Refüje Çarpıp Devrilen Otomobilin Sürücüsü Kayboldu
1 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü araçtan çıkıp kayıplara karıştı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü araçtan çıkıp kayıplara karıştı.
Besni ilçe merkezi Atatürk Caddesi
Eski Devlet Hastanesi
civarında sürücüsünün adı öğrenilemeyen 02 DF 406 plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra ters döndü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilden çıkıp giden sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:22 Kaynak: AA
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