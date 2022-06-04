Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

04.06.2022 02:59

Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, refüje çarparak metrelerce sürüklendi.

Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi Alaybey kavşağı yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Konak'tan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Ünver idaresindeki 20 ABY 150 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki refüje çarparak sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Gökhan Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ünver'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik uzun bir süre tek şeritten verilirken Anadolu Caddesi ve Altınyol'da uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan motosikletin ve sürücünün cenazesinin kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Motosiklet, Alaybey, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Refüje çarpıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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