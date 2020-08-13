Refüje çarpıp motosikletten fırladı - Son Dakika

Refüje çarpıp motosikletten fırladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde refüje çarpıp motosikletten fırlayan sürücü otomobile çarparak ağır yaralandı.

Kaza 15.00 sularında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Meydanbaşı Caddesi'nden, Erdemir Caddesine seyir halinde ilerleyen Tugay Genç idaresindeki 67 EF 202 plakalı motosiklet refüje çarpınca sürücüsü motosikletten fırlayıp Kadri Kayıkçı idaresindeki 67 LJ 050 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tugay Genç'in bilincinin kapalı olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü Kadri Kayıkçı ise ifadesinin alınması için ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Motosiklet çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.