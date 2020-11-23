Refüje çarptı takla attı; 1 yaralı - Son Dakika

Refüje çarptı takla attı; 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde refüje çarpan araç takla attı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde refüje çarpan araç takla attı. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgileye göre kaza Ankara- Bartın Karayolunda meydana geldi. Çaycuma Yeni Sanayi Sitesi karşısında seyir halinde olan 06 FNC 04 plakalı otomobilin sürücüsü direk hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak durabildi. Durumu gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve trafik polisini arayarak yardım istedi. Trafik akışını kesen araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Maddi hasar meydana gelen kaza hakkında polis soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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