Refüje Çıkan Araç Direği Yerinden Söktü: 3 Yaralı
50 dakika önce
Refüje çıkan araç direği yerinden söktü: 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç öne refüje, sonra direğe çarptı.
Refüje çıkan araç direği yerinden söktü: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ
'da yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç öne refüje, sonra direğe çarptı. Direğin yerinden söküldüğü kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır
karayolunun 20. kilometresinde Sivrice
ilçesi kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 BB 423 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır istikametine seyir halindeyken sürücüsü yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç önce refüje ardından da direğe çarptı. Aydınlatma direğinin devrildiği kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kentte son 2 gün içerisinde tek taraflı meydana gelen 4 ayrı kazada 15 kişi yaralandı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:41 Kaynak: İHA
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı
4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı