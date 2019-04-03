Son Dakika Haberleri: Refüje Çıkan Araç Direği Yerinden Söktü: 3 Yaralı

Refüje Çıkan Araç Direği Yerinden Söktü: 3 Yaralı

50 dakika önce

Refüje çıkan araç direği yerinden söktü: 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç öne refüje, sonra direğe çarptı.

Refüje çıkan araç direği yerinden söktü: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç öne refüje, sonra direğe çarptı. Direğin yerinden söküldüğü kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde Sivrice ilçesi kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 BB 423 plakalı hafif ticari araç, Diyarbakır istikametine seyir halindeyken sürücüsü yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç önce refüje ardından da direğe çarptı. Aydınlatma direğinin devrildiği kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kentte son 2 gün içerisinde tek taraflı meydana gelen 4 ayrı kazada 15 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:41 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa
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