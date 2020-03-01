Refüje çıkan otomobil, ağacı yerinden söktü: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Refüje çıkan otomobil, ağacı yerinden söktü: 2 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Refüje çıkan otomobil, ağacı yerinden söktü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

6 saat önce

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak ağacı yerinden söktü; kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Refüje çıkan otomobil, ağacı yerinden söktü: 2 ölü, 1 ağır yaralı, System.String[]

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak ağacı yerinden söktü; kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvardan Makas Kavşağı istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 68 EH 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada ağaç yerinden sökülürken, otomobil adeta hurdaya döndü. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan Hasan Özkaraca (21) ve Bekir Coşar'ı (28) ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Otomobilde sıkışan Yeter Kübra Güden (19) ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Yeter Kübra Güden'in öldüğü belirlenirken, hastanede tedavi altına alınan Hasan Özkaraca da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında bulunan Bekir Coşar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:27 Kaynak: İHA
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