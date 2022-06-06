Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı

Kaza, bugün akşam saatlerinde merkez Halitpaşa Mahallesi Şehit Er Ferhat Erseçen sokakta meydana geldi. A.E.K. yönetimindeki 06 TMD 57 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce refüje, ardından park halindeki bir araca çarparak ters döndü. Sürücü A.E.K., ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıktı. Hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. İtfaiye ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu kamyonet çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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