Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı - Son Dakika
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Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı

06.06.2022 23:19
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı

ERZİNCAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce refüje, ardından park halindeki araca çarptı.

ERZİNCAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce refüje, ardından park halindeki araca çarptı. Ters dönen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde merkez Halitpaşa Mahallesi Şehit Er Ferhat Erseçen sokakta meydana geldi. A.E.K. yönetimindeki 06 TMD 57 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce refüje, ardından park halindeki bir araca çarparak ters döndü. Sürücü A.E.K., ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıktı. Hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu kamyonet çekiciyle yoldan kaldırıldı.


Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refüje ve park halindeki araca çarparak ters dönen kamyonetten hafif yaralı çıktı - Son Dakika

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