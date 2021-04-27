Refüjlere estetik dokunuş - Son Dakika

Yapılan çalışma kapsamında orta refüje 383 adet yeşil çıtır pitkisi ile renkli yongalar ve çeşitli taşlar konuldu Lüleburgaz Belediyesi D-100 Karayolu'ndaki 100 metrekarelik alanda peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma kapsamında orta refüje 383 adet yeşil çıtır pitkisi ile renkli yongalar ve çeşitli taşlar konuldu

Kentin çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'ndaki orta refüjde de kent estetiğine olumlu bir görünüm katacak çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler karayolundaki orta refüje 383 adet yeşil çıtır bitkisi, ponza, podima taşlar ve renkli yongalarla birlikte peyzaj düzenlemesi yaptı. 100 metrekarelik alanda yapılan çalışma sonucunda ortaya güzel görüntüler çıktı.