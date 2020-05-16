Refüjü aşan kamyonet işçi servisiyle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika

Refüjü aşan kamyonet işçi servisiyle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Adapazarı'nda, refüjü aşan kamyonetin karşı istikamete geçerek işçilerin taşındığı minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan minibüs sürücüsü Mustafa Demir, tedaviye alındığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen...

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Adapazarı'nda, refüjü aşan kamyonetin karşı istikamete geçerek işçilerin taşındığı minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan minibüs sürücüsü Mustafa Demir, tedaviye alındığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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