Son Dakika Haberleri: Refüjü Aşan Otomobil İki Araca Çarptı

Refüjü Aşan Otomobil İki Araca Çarptı

1 saat önce

Esenler'de refüjü aşan otomobilin kamyon ve minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Refüjü Aşan Otomobil İki Araca Çarptı, System.String[]
Esenler'de refüjü aşan otomobilin kamyon ve minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Habibler yolundan İSTOÇ istikametine giden Mehmet Dereli'nin kullandığı 55 SJ 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjü aşan otomobil, önce bir kamyona daha sonra da bir minibüse çarparak durdu.

Kazada, sürücü Dereli, araçtaki Emre ve Enes Karasungur ile Yusuf Dereli yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yusuf Dereli'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Sultangazi istikametinde durma noktasına gelen trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, yoldan geçerken kazayı izlemeye çalışan bir minibüsün sürücüsü de önündeki araca çarptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:31 Kaynak: AA

Mehmet Dereli, Esenler, Dereli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı Kontrolden Çıkan Otomobil, Önce Reklam Panosuna Sonra Ağaca Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı

Kurtboğan Cinsi Çoban Köpekleri, Otomobil Fiyatına Satılıyor Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 21:11:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Refüjü Aşan Otomobil İki Araca Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]