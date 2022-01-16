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REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika

REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI

16.01.2022 11:08

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 yolcu yaralanırken,emniyet kemeri takılı olan sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 HD 6417 plakalı otomobilin sürücüsü Emir Fatih Altun bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetin kaybetti. Refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen Kaya Gündüz'ün kullandığı 34 TAN 13 plakalı taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfiaye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralanırken, sürücüler kazayı yaralanmadan atlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği aldı.

SÜRÜCÜLERİN EMNİYET KEMERİ TAKILIYDI

Taksi sürücü Kaya Gündüz, Karşı yoldan refüjü aşarak geldi bu tarafa. Ağacı parçaladı, kaçmaya çalıştım ama kafa kafaya çarpıştık? diye konuştu. Kazayı gören bir kişi 'Yukardan gelen otomobil karşı yöne geçerek taksiye çarptı. Sürücülerin emniyet kemeri takılıydı. Taksiciyi ben araçtan çıkardım. Ufak tefek yaraları vardı. Emniyet kemerleri takılıymış herkesin şükürler olsun ' diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor

REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI
REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI
REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI
REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI
REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI
REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI
REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI

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Otomobil, Taksi, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: REFÜJÜ AŞAN OTOMOBİL, TAKSİ İLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika
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