Son Dakika Haberleri: Regaib Kandili

Regaib Kandili

33 dakika önce

İzmir'de üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

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İzmir'de üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip dua etti.

Mevlit programının ardından vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:46 Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Regaib Kandili, Güncel
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