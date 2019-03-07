Regaib Kandili
33 dakika önce
İzmir'de üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
İzmir
'de üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili
dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyip dua etti.
Mevlit programının ardından vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:46 Kaynak: AA
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