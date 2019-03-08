Regaib Kandili
1 saat önce
Yüksekova'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Yüksekova
'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili
dolayısıyla program düzenlendi.
İlçenin Yeni Mahalle
'deki Mustafa Zeydan
Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
Programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti
Yüksekova Belediye Başkan Adayı Hacı Teoman Zeydan
ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:05 Kaynak: AA
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