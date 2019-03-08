Son Dakika Haberleri: Regaib Kandili

Regaib Kandili

1 saat önce

Yüksekova'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

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Yüksekova'da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlçenin Yeni Mahalle'deki Mustafa Zeydan Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Programa Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Hacı Teoman Zeydan ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:05 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Yüksekova, Regaib Kandili, Güncel
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