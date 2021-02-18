Regaib Kandili - Son Dakika

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fendoğlu, mesajında, Hazreti Peygamber'in, "Ey Rabbimiz, recep ve şabanı bize mübarek kıl ve bizleri ramazana ulaştır" diye dua ettiğine değinerek, "Biz de Peygamberimizin duasına iştirak ederek, üç ayları ve üç aylarımız içerisinde bulunan bu manevi gecelerimizi bağışlanmaya birer vesile olarak değerlendirip, en iyi şekilde ihya ve idrak etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Gürkan da bu mübarek gecelerin kalpleri sevgiyle dolduran, insanların birbirlerine hoşgörülü ve saygılı olması gerektiğini hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık ve yardımlaşma gibi duyguları artıran günler olduğunu ifade ederek, "Bizleri dostluk ve muhabbetle bir araya getiren, kardeşlik duygularımızı pekiştiren bu gecenin, sevgi, saygı ve hoşgörünün gelişmesine vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.