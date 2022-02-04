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Regaip Gecesi'nde çocuk hafızlar Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı - Son Dakika

Regaip Gecesi'nde çocuk hafızlar Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı

04.02.2022 18:36
Regaip Gecesi'nde çocuk hafızlar Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı

Konya'da Regaip Kandili'nde geleneksel olarak kutlanan şivlilik kapsamında "Şivlilik Çocuk Festivali" düzenleyen Selçuklu Belediyesi, festivalin ikinci günü akşamında hafız Bekir Köse ve çocuk hafızlarla Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahi ziyafeti sundu.

Konya'da Regaip Kandili'nde geleneksel olarak kutlanan şivlilik kapsamında "Şivlilik Çocuk Festivali" düzenleyen Selçuklu Belediyesi, festivalin ikinci günü akşamında hafız Bekir Köse ve çocuk hafızlarla Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahi ziyafeti sundu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 2-6 Şubat tarihlerinde devam eden festivalde hem çocuklara hem de ailelerine yönelik birçok program, etkinlik, konser ve konferanslar yer alıyor.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hafız Bekir Köse ve çocuk hafızların çok güzel bir Regaip Gecesi icra ettiklerini belirtti.

Sağlık, sıhhat içerisinde Ramazan ayına erişebilme temennisinde bulunan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bugün elhamdülillah hafızlarımız göğüslerini gere gere ben hafızım diyorlar. Bugün 4-6 yaş grubunda çocuklarımız Kuran'ı öğreniyor ve hafız oluyorlar. O dönemlerden bu dönemlere geldik. Gizlenilen dönemlerden bu dönemlere ulaştıysak inşallah bu dönemden sonra da önümüzde çok aydınlık günler var. Çünkü hafızlarımız gururla hem kendilerini ifade ediyorlar hem de yetişiyorlar. Biz küllerimizden uyanıyoruz ve mutlaka coğrafyamızda, bölgemizde ve dünyada da söz sahibi olan bir milletiz ve ülkeyiz. Hem milli, manevi değerlerimizle hem de bütün zenginliklerimizle birlikte geleceğe de damga vuracağız."

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Regaib Kandili, Selçuklu, Konya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Regaip Gecesi'nde çocuk hafızlar Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı - Son Dakika


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