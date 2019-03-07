Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde Regaip Kandili
dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı.
Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı
'nda yapılan kandil simidi dağıtımıyla ilgili Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, üç ayların manevi iklimine girildiğini söyledi.
Allah'a yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, insanın kendisini bulma ve bilmenin, nefsin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkanının yakalanacağını ifade eden Ürkmezer, "Bu güzel günü yeni bir başlangıç sayarak, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, kutsala saygının insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek ahlakımızı bu erdemlerle donatma irademizi, Allah'a, ailemize, çocuklarımıza ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluk bilincimizi yenileriz." diye konuştu.
Vatandaşların kandilini kutladığını aktaran Ürkmezer, belediye olarak vatandaşlara kandil simidi dağıttıklarını belirtti.