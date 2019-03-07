Son Dakika Haberleri: Regaip Kandili

Regaip Kandili

32 dakika önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, mübarek üç ayların manevi iklimine girişin habercisi olan Regaip Kandili'nin bağışlanma, feyiz ve bereket gecesi olduğunu belirtti.

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, mübarek üç ayların manevi iklimine girişin habercisi olan Regaip Kandili'nin bağışlanma, feyiz ve bereket gecesi olduğunu belirtti.

Ustaoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, manevi coşkunun yoğun yaşandığı rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimi olan üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandillerin insanların kalplerini yakınlaştıran, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, maneviyatın aydınlanmasına vesile olan özel gün ve geceler olduğunu vurguladı.

Mübarek üç ayların manevi iklimine girişin habercisi olan Regaip Kandili'nin bağışlanma, feyiz ve bereket gecesi olduğuna işaret eden Ustaoğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Trabzonlu hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Trabzon, Regaib Kandili, Güncel
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