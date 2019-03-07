Son Dakika Haberleri: Regaip Kandili

Regaip Kandili

8 dakika önce

AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Hilmi Dülger ile Belediye Başkanı Hasan Kara, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Hilmi Dülger ile Belediye Başkanı Hasan Kara, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Dal, mesajında, Regaip Kandili ile başlanan üç aylarla birlikte, nefis muhasebesi yapılması gereken bir döneme girildiğini belirtti.

Bu gece inanlar için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Dal, Regaip Kandili'nin tüm İslam alemini için hayırlara vesile olmasını diledi.

Milletvekili Dülger

Milletvekili Dülger de Regaip Kandili'ni tövbe, istiğfar ve ibadet ile geçirmeye gayret edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Tüm İslam aleminin, necip milletimizin ve değerli hemşehrilerimin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadeleri kullandı.

Belediye Başkanı Kara

Belediye Başkanı Kara da Regaip Kandili ile başlayan üç aylar ikliminin müminler için manevi bir hasat mevsimi olduğunu aktardı.

Üç ayların dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı bir mevsim olduğunu belirten Kara, "Bu kandil günleri, bizlere manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunmaktadır." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:31 Kaynak: AA

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