Son Dakika Haberleri: Regaip Kandili

Regaip Kandili

25 dakika önce

Muş'ta üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

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Muş'ta üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş, Çağlayan, Hac Şeref, Alaattin Bey ve Ulu camilerini doldurdu.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede, dualar edildi.

Cami çıkışında hayırseverler tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Çağlayan, Muş, Regaib Kandili, Güncel
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