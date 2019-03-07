Regaip Kandili
25 dakika önce
Muş'ta üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Muş
'ta üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili
dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş, Çağlayan
, Hac
Şeref, Alaattin Bey ve Ulu camilerini doldurdu.
Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede, dualar edildi.
Cami çıkışında hayırseverler tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:31 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!
Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var
Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi
Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek