Son Dakika Haberleri: Regaip Kandili

Regaip Kandili

55 dakika önce

Adana ve Hatay'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde çeşitli programlar düzenlendi.

Adana ve Hatay'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde çeşitli programlar düzenlendi.

Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.

Caminin tamamen dolması nedeniyle çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Vatandaşlara, cami çıkışında lokum dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Adana, Hatay, Regaib Kandili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan! 10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı

Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var Denize Uçan Otomobilde Bulunan 1'i Çocuk 2 Kişi, Böyle Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 23:21:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Regaip Kandili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]