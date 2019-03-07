Regaip Kandili
55 dakika önce
Adana ve Hatay'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde çeşitli programlar düzenlendi.
Adana
ve Hatay
'da Regaip Kandili
dolayısıyla camilerde çeşitli programlar düzenlendi.
Sabancı Merkez
Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Camiye gelen vatandaşlar, Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.
Caminin tamamen dolması nedeniyle çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.
Vatandaşlara, cami çıkışında lokum dağıtıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:26 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: Utan Utan!
10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı
Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var
Denize Uçan Otomobilde Bulunan 1'i Çocuk 2 Kişi, Böyle Kurtarıldı