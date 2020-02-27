Regaip Kandili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Regaip Kandili - Son Dakika

Regaip Kandili

6 saat önce

Vatandaşların Ulu camiye gelmeleri Regaip Kandili programından görüntü Vatandaşların namaz kılmaları KÜTAHYA - Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Vatandaşların Ulu camiye gelmeleri

Regaip Kandili programından görüntü

Vatandaşların namaz kılmaları KÜTAHYA - Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, kandil dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programda vaaz verdi.

Karazeybek, üç ayların Allah'ın kullarına yıl içindeki hata ve kusurlarının affedilmesi için sunduğu bir arınma ve kurtuluşa erme mevsimi olduğunu söyledi.

Regaib Kandili'nin en iyi şekilde ihya edilmesi gerektiğini belirten Karazeybek, "Bu gece, üç ayların ilk kandil gecesidir. Allah, bu gece müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Dua ve ibadetlerin kabul edildiği bir gece olması hasebiyle önemlidir." diye konuşutu.

Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup Mevlid-i Şerif dinledi.

Regaip Kandili

Regaib Kandili, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkesir'de vatandaşlardan Akşener'e HDP tepkisi
Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin Irak'ta koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 06:13:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Regaip Kandili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]