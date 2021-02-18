Regaip Kandili - Son Dakika

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, kandil gecelerinin insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, merhamet ve hayır duygularının artarak, gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Regaip Kandili'nin Allah'ın insanlığa lütuf ve inayetinin bolca ihsan edildiği özel bir gece olduğunu ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı eşsiz bir fırsattır. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu müstesna günlerin huzur ve birlikteliğimizi pekiştireceğine, tüm dünyanın salgından bir an önce kurtuluşa ermesine inanıyor ve Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Vanlı Hemşehrilerim olmak üzere, ülkemiz ve İslam Alemi'nin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini diliyorum."

Tuşba Belediye Başkanı Akman da rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu Regaip Kandili'nin İslam aleminin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasına vesile olmasını diledi.

Bu özel gecede İslam aleminin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için dua edeceklerini aktaran Akman, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik etti.