Regaip Kandili Denizli'de ihya edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Regaip Kandili Denizli'de ihya edildi - Son Dakika

Regaip Kandili Denizli'de ihya edildi

6 saat önce

Denizli'de 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti.

Regaip Kandili Denizli'de ihya edildi, System.String[]

Denizli'de 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti.


Hicri takvime göre, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, tüm yurtta ve İslam aleminde idrak ediliyor. Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi başta olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarına binlerce vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar dua ederek, bu mübarek gecenin zulüm altında olan, sıkıntı çeken Müslümanlara rahmet ve bir kurtuluş vesilesi olması temennisinde bulundu.


Hüseyin Çağlayan adlı vatandaş, "3 aylar ümmeti Muhammet için bulunmaz bir fırsattır. Fırsatları değerlendirmek her şeyden önemlidir. Fırsatlar elden çıktıktan sonra pişmanlık fayda etmez. Vatanımıza milletimize bütün İslam alemine hayırlı olsun inşallah. Sağlık ve afiyetle tekrar kavuşmayı nasip etsin Rabbim" şeklinde konuştu.


İslam aleminin bir ferdi olmaktan mutlu olduğunu belirten Mehmet Rauf Özkan adlı vatandaş, "Mutluyum Müslüman olmaktan, Allah'a bir adım daha yaklaştığım için mutluyum. Hayırlı kandiller" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Regaib Kandili, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
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