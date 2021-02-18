Kırklareli'nde Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Gara şehidinin ailesinden yürek yakan açıklama: Açlıktan bir deri bir kemik kalmış, tanıyamadık çocuğumuzu

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Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar yapılan duaya katıldı. - KIRKLARELİ

Mübarek üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Kırklareli Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi. Kırklareli'nde vatandaşlar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere giderek ibadet etti.

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