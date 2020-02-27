Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

6 saat önce

Dergah cami girişi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyareti Namaz kılınması ve dua edilmesi Mevlidin okutulması ŞANLIURFA - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

Dergah cami girişi

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyareti

Namaz kılınması ve dua edilmesi

Mevlidin okutulması ŞANLIURFA - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Yatsı ezanı öncesi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından, Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Balıklıgöl Yerleşkesi, Regaib Kandili, Dergah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:57 Kaynak: AA
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