Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Camiden ve kandil programından detaylar KIRKLARELİ - Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar Regaip Kandilini idrak etmek için Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'ne geldi. Vatandaşlar namaz kılarak dua etti.