Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Regaip Kandili dualarla idrak edildi
6 saat önce
Camiden ve kandil programından detaylar KIRKLARELİ - Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:10 Kaynak: AA
Camiden ve kandil programından detaylar KIRKLARELİ - Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar Regaip Kandilini idrak etmek için Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'ne geldi. Vatandaşlar namaz kılarak dua etti.
Son Dakika Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup sınırdan geçti İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak Son dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejim'ne çağrı: Saldırılara son verin Son dakika: 29 şehidin ardından TSK, Esed rejimini havadan ve karadan vurdu