Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

6 saat önce

Camiden ve kandil programından detaylar KIRKLARELİ - Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Camiden ve kandil programından detaylar KIRKLARELİ - Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar Regaip Kandilini idrak etmek için Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'ne geldi. Vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kandil Dağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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