Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Regaip Kandili dualarla idrak edildi
6 saat önce
Adıyaman Ulu Camisi Regaip Kandili ADIYAMAN - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Adıyaman Ulu Camisi'nde program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:29 Kaynak: AA
Adıyaman Ulu Camisi
Regaip Kandili ADIYAMAN - Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Adıyaman Ulu Camisi'nde program düzenlendi.
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