Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Mevlana Meydanı
Selimiye Camisi'ne giren vatandaşlar
Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve helva dağıtımı
Camide dua eden vatandaşlar
KONYA - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Konya'da vatandaşlar, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.
Camilerde saf tutan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.
Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Selimiye Camisi'nin önünde vatandaşlara helva ve kandil simidi dağıtıldı.
Kaynak: AA
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