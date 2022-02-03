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Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

03.02.2022 22:13

Mevlana Meydanı Selimiye Camisi'ne giren vatandaşlar Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve helva dağıtımı Camide dua eden vatandaşlar KONYA - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Mevlana Meydanı

Selimiye Camisi'ne giren vatandaşlar

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve helva dağıtımı

Camide dua eden vatandaşlar

KONYA - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Konya'da vatandaşlar, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Camilerde saf tutan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.

Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Selimiye Camisi'nin önünde vatandaşlara helva ve kandil simidi dağıtıldı.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Regaip Kandili dualarla idrak edildi

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Regaib Kandili, kandil, Konya, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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