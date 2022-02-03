Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Mevlana Meydanı

Selimiye Camisi'ne giren vatandaşlar

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve helva dağıtımı

Camide dua eden vatandaşlar

KONYA - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Konya'da vatandaşlar, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Camilerde saf tutan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.

Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Selimiye Camisi'nin önünde vatandaşlara helva ve kandil simidi dağıtıldı.