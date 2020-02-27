Regaip Kandili dualarla idrak edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Regaip Kandili dualarla idrak edildi (2) - Son Dakika

Regaip Kandili dualarla idrak edildi (2)

19 dakika önce

Regaip Kandili Somuncu Baba Külliyesi dış görünüm Ziyaretçilerden detaylar Namaz kılan vatandaşlar Dua eden çocuklar Cami içinden detaylar MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili münasebetiyle tarihi Somuncu Baba Camisi'nde program düzenlendi.

Regaip Kandili

Somuncu Baba Külliyesi dış görünüm

Ziyaretçilerden detaylar

Namaz kılan vatandaşlar

Dua eden çocuklar

Cami içinden detaylar MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili münasebetiyle tarihi Somuncu Baba Camisi'nde program düzenlendi. Aileleriyle camiye gelen bazı vatandaşlar avluda fotoğraf çektirdi.

Malatya'da kent merkezindeki Söğütlü Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla Yeni Cami imamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okudu.

Yeşilyurt İlçe Müftülüğü Vaizi Abdülhakim Ay, yatsı namazı öncesi vaaz verdi. Ay, vaazında üç ayların İslam dinindeki önemi ve bu aylarda yapılması gerekenleri anlattı.

Kılınan yatsı namazının ardından bir hayırsever, caminin avlusunda camiye gelenlere lokma ikram etti.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi (2)

Regaib Kandili, Somuncu Baba, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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