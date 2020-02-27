Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
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Regaip Kandili idrak edildi

12 dakika önce

Siirt'te, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Siirt'te, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Kandil dolayısıyla Siirt Ulu Cami ve Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde program düzenlendi.

Siirt Müftülüğünce düzenlenen programda yatsı namazı sonrası Kur'an-ı Kerim'in ardından Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi ve ilahiler seslendirildi.

İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayan Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, üç ayların ilki olan recep ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu mübarek ay ve gecelerin başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Regaip Kandili idrak edildi

Kandil Dağı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:27 Kaynak: AA
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