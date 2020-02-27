Regaip Kandili mesajları - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında Regaip Kandili'nin Allah'ın lütuf ve kereminin müminlerin üzerine sağanak halinde yağdığı bir gece olduğunu belirtti.

Erin, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Rahmet, bereket ve mağfiret günleri olan mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Gönül dünyamızı manevi hikmetleriyle donatan bu günlerin milletimize birlik, beraberlik, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan diler, tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin ve İslam Aleminin Regaib Kandilini tebrik ederim."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan da üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Özcan mesajında, "Regaib Kandili'nin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak bir ibadet şuuru içinde ülkemizin ve milletimizin hem maddi hem de manevi imarı için var gücümüzle çalışmalı, kalp kırmaktan kaçınmalı, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz. Bu gecenin milletimizin ve İslam aleminin birlik ve dirliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.