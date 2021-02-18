Regaip Kandili mesajları - Son Dakika

Niğde Belediye Bakanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında, recep, şaban ve ramazan aylarına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İçinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi önemli ve feyizli gecelerin bulunduğu üç ayların manevi iklimin dalga dalga yayılması ve kendi muhasebemizi yapma bakımından son derece önemli olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin müjdecisi olan Regaip Kandili, Allah'a yapılan ibadet ve duaların kabul edildiği, mübarek üç ayların başlangıcıdır. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde, sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum."

???????AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı bu gecede, sevgi ve gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesi temennisinde bulunarak, "Bugün, rahmet ve bereketi içinde barındıran mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandiline erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanların birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumsal huzur, barış ve kardeşlik duygularını daha da pekiştireceğine inanıyorum. Bu hayırlı gecenin hepimizin günahları için bir bağışlanma, gönüllerimiz için huzur, hastalarımız için şifa, dertlilerimiz için deva, borçlularımız için eda vesilesi olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de mesajında şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandiline kavuşmanın bir kez daha huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde Regaip, Miraç, Berat kandilleri ile Kadir Gecesini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri fırsata çevirmeli onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız."