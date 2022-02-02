Üye Girişi
Regaip Kandili mesajları - Son Dakika

Regaip Kandili mesajları

02.02.2022 15:57
Regaip Kandili mesajları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında Regaip Kandili'nin, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapı olduğunu bildirdi.

Herkesin kandili kutlayan Şahin, "Allah'ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, mağfiretinin, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz." dedi.

Fadıloğlu ise üç aylara girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üç ayların herkese bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Fadıloğlu, "Allah'ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Tahmazoğlu da üç aylarda Müslümanların birbirine kenetlendiğini ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı ifade etti.

Herkesin duasının kabul almasın temennisinde bulunan Tahmazoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu önemli geceleri, kalplerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmek için güzel bir fırsata dönüştürebiliriz. Birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırdığımız ve doğruya, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde hakkıyla eda etmiş oluruz."

YORUMLAR
500

Regaib Kandili, Fatma Şahin, Şehitkamil, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Regaip Kandili mesajları - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi ihlal prosedürünü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacaktır?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2.5 TL olan kabak, markette nasıl 28 TL olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Regaip Kandili mesajları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement